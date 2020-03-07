В Уфе намерены построить новый корпус инфекционной больницы

В Уфе могут построить новый корпус инфекционной больницы. Об этом речь зашла сегодня во время визита первого вице-премьера Правительства республики. Андрей Назаров проверил готовность медицинского учреждения принять в случае необходимости зараженных коронавирусом.
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Ему показали изолированные боксы, в которых смогут содержаться больные, а также те, кто под подозрением. Сегодня в России выявили четыре новых случая заражения, впрочем, в Башкортостане вирус пока не обнаружен.
Часть корпусов инфекционной больницы имеет вековую историю, другие были построены в 50-х и морально устарели. По словам руководства медучреждения, необходимо типовое здание, отвечающее современным требованиям.