В Уфе намерены построить новый корпус инфекционной больницы

Мы со своей стороны видим, что тот недостаток оборудования, который имеет место, мы, конечно, будем это компенсировать в ближайшее время. Чтобы все здесь было у врачей, чтобы не допустить распространения этой инфекции.

Андрей Назаров, первый заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан