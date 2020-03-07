В Уфе намерены построить новый корпус инфекционной больницы

В Уфе могут построить новый корпус инфекционной больницы. Об этом речь зашла сегодня во время визита первого вице-премьера Правительства республики. Андрей Назаров проверил готовность медицинского учреждения принять в случае необходимости зараженных коронавирусом.

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Ему показали изолированные боксы, в которых смогут содержаться больные, а также те, кто под подозрением. Сегодня в России выявили четыре новых случая заражения, впрочем, в Башкортостане вирус пока не обнаружен.

Мы со своей стороны видим, что тот недостаток оборудования, который имеет место, мы, конечно, будем это компенсировать в ближайшее время. Чтобы все здесь было у врачей, чтобы не допустить распространения этой инфекции.

Андрей Назаров, первый заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан

Часть корпусов инфекционной больницы имеет вековую историю, другие были построены в 50-х и морально устарели. По словам руководства медучреждения, необходимо типовое здание, отвечающее современным требованиям. 

На сегодня мы имеем всего 16 боксов, на одной больного приходится три-четыре кв метра вместо положенных семи. Есть острая необходимость строительства новой больницы с современными оборудованием и современными боксированными палатами, чтобы обеспечить санитарные нормы.

Радик Галимов, главный врач инфекционной клинической больницы №4 г. Уфы