В Уфе во второй раз прошел «Бал маленьких принцесс»

Сегодня в Уфе состоялся «Бал маленьких принцесс». Второй год подряд накануне Международного женского дня Башкирский театр оперы и балета принимает юных гостей. Поздравить участников торжества приехал и Глава Башкирии.
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Это – бал маленьких принцесс. Но некоторые мамы стараются соответствовать торжеству. В вечерних платьях, с красивыми прическами и праздничным макияжем.
Подготовка к этому дню стоила им приятных женских хлопот, которые не закончились и сегодня. Яркий мейкап от профессиональных визажистов и модные прически прямо перед началом торжества.
Робкие движения и растерянность от неожиданного внимания. Под вальс Чайковского они учатся быть принцессами со всеми сопутствующими атрибутами: сверкающей диадемой, роскошным платьем, изысканными манерами.
А мамы достойны даже не медали, им впору ставить памятник за ежедневную борьбу с болезнью, что мешает счастью их чад, за посвящение жизни не себе, а детям. Эти женщины почти не выходят из дома, но сегодня – редкая возможность скрасить серую повседневность.
Бал принцесс – это традиция оперного театра, что когда-то была забыта. Но возрождается благодаря инициативе Каринэ Хабировой и неравнодушных активистов. Фотосессии, красные дорожки, аквагрим и много других развлечений для маленьких принцесс.
Салават, Нефтекамск, Октябрьский и еще несколько районов республики присоединились к акции и организовали свой бал для маленьких принцесс. В Сибае он прошел в стенах коррекционной школы.
Сказка, которая на один день стала явью, будет повторяться каждый год. И не только в Уфе, но и во всех районах республики. Задача – охватить как можно больше особенных детей, отметил в беседе с журналистами Радий Хабиров. Если в прошлом году бал для маленьких принцесс состоялся только в столице республики, то в этот раз традицию накануне Международного женского дня поддержали остальные муниципалитеты Башкортостана.