В Уфе во второй раз прошел «Бал маленьких принцесс»

Сегодня в Уфе состоялся «Бал маленьких принцесс». Второй год подряд накануне Международного женского дня Башкирский театр оперы и балета принимает юных гостей. Поздравить участников торжества приехал и Глава Башкирии.

Это – бал маленьких принцесс. Но некоторые мамы стараются соответствовать торжеству. В вечерних платьях, с красивыми прическами и праздничным макияжем.

Я хотела, чтобы мы с ней были одинаково одеты. Потому что когда мы смотрели в Instagram фотки, я очень много видела, что там мамы на фотосессиях в одинаковой одежде с детьми. Мне это понравилось. Кира Костина

Подготовка к этому дню стоила им приятных женских хлопот, которые не закончились и сегодня. Яркий мейкап от профессиональных визажистов и модные прически прямо перед началом торжества.

Сегодня особый день, и мне в удовольствие сделать их более красивыми, счастливыми, видеть радость в их глазах. Это очень здорово. Расима Илишева, стилист-визажист

Робкие движения и растерянность от неожиданного внимания. Под вальс Чайковского они учатся быть принцессами со всеми сопутствующими атрибутами: сверкающей диадемой, роскошным платьем, изысканными манерами.

Сегодня особенный день, нам очень нравится. Настроение отличное. Хотелось бы, чтобы чаще проводились такие мероприятия для наших деток. Диана Низамутдинова

А мамы достойны даже не медали, им впору ставить памятник за ежедневную борьбу с болезнью, что мешает счастью их чад, за посвящение жизни не себе, а детям. Эти женщины почти не выходят из дома, но сегодня – редкая возможность скрасить серую повседневность.

Цель этого праздника, я всегда это говорил, что очень многие дети, особенные дети, очень многие семьи так живут: они в своей беде, в своих болезнях, в своих преодолениях. Наша задача была,, чтобы мы их вытащили на свет, чтобы мы показали, что какие у нас красивые есть театры, артисты, какая активность. Чтобы они жили такой же жизнью, чтобы они жили такой же жизнью, как их сверстники. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Бал принцесс – это традиция оперного театра, что когда-то была забыта. Но возрождается благодаря инициативе Каринэ Хабировой и неравнодушных активистов. Фотосессии, красные дорожки, аквагрим и много других развлечений для маленьких принцесс.

Спасибо вам за то, что сегодня и вообще каждый день вы находите в себе улыбки, радость, которую дарите и людям вокруг, и своим детям. А дети дарят ее вам. Несмотря на различные сложности, с которыми встречаетесь в жизни. Каринэ Хабирова

Салават, Нефтекамск, Октябрьский и еще несколько районов республики присоединились к акции и организовали свой бал для маленьких принцесс. В Сибае он прошел в стенах коррекционной школы.

Такие мероприятия их учат адаптации и социализации в обществе. Этот праздник весны хочется посвятить не только нашим девочкам, но и мама наших девочек, у которых очень огромное материнское, доброе большое яркое сердце. Фануза Кулмухаметова, учитель коррекционной школы г. Сибая