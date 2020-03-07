В Башкирии достроят два проблемных дома

В Октябрьском достроят два проблемных дома жилого комплекса «Весна». Дольщики должны были получить квартиры еще в конце 2017 года. Однако застройщик не исполнил свои обязательства.
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Сегодня Глава Башкортостана провёл совещание, на котором утвердили схему достройки объектов. В прошлом году их передали другому застройщику, который заявил, что не сможет потянуть еще и возведение детского сада и школы. Радий Хабиров попросил компанию оптимизировать свою деятельность.
Руководитель региона отметил, что власти помогут в части возведения соцобъектов и инфраструктуры. Кроме того, представители дольщиков сообщили, что согласны на получистовую отделку квартир. В соответствии с планом, дом №18 введут в строй до декабря, а №19 – через год.