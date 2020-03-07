Отцу пятерых детей из Башкирии, потерявшему руку из-за ЧП на вахте, нужна помощь

Семья Рамиля Инсафутдинова просит людей о помощи. 45-летний житель Бакалинского района получил тяжелые травмы в Нефтеюганске. Вахтовик упал с 8-метровой высоты, врачам пришлось ампутировать ему руку.

Супруга мужчины и его мать сейчас рядом с ним. Детей, а их в семье пятеро, временно определили в приют. За одним ребенком с ограниченными возможностями здоровья присматривает бабушка. Администрация района помогает Инсафутдиновым в решении различных вопросов. Ситуацию на контроле держит руководитель регионального Минздрава Максим Забелин.

Родные Рамиля отмечают, что многодетная семья сейчас особенно нуждается в материальной помощи. Мужчине нужен уход. Семья, скорее всего, пробудет в Нефтеюганске еще месяц – пока транспортировать мужчину нельзя. Помочь Инсафутдиновым может каждый.

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НОМЕР СЧЕТА: 22002200518279920;

8 (967) - 450-46-58 - мама Гашия Магадановна (номер привязан к карте);