Житель Башкирии избил пенсионера до потери сознания

82-летний житель села Приютово обратился в правоохранительные органы. Пенсионер рассказала, что был избит в собственном доме. Налетчик преследовал корыстные цели — у дедушки были похищены деньги.

Пресс-служба МВД Башкирии сообщает, что 6 марта в дом пенсионера начал агрессивно стучать неизвестный. Вскоре мужчине удалось выломать дверь, ворваться внутрь, где он сразу начал избивать пенсионера, пока тот не отключился. Когда старик пришёл в себя, он увидел налётчика с ножом и его сумкой в руках, в которой находилось 17 тысяч.