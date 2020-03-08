Влюбленные подростки пытались сбежать в Уфу от родительского гнева

В Челябинске с поезда сняли двух подростков, которые ехали в Уфу из Нижневартовска. 16-летний парень и его 17-летняя возлюбленная попытались сбежать от родительского гнева. Семьи обоих подростков были против отношений влюблённых.

По сообщениям издания «Курс дела», молодые люди купили билеты в родном городе и отправились в башкирскую столицу. В поезде беглецы решили отметить удачное путешествие и стали выпивать со случайным попутчиком. Именно это привлекло внимание проводниц, которые на челябинском железнодорожном вокзале сдали подростков полиции.

Влюбленных отвезли в центр временного содержания несовершеннолетних. Там они дождутся родителей, которые заберут подростков обратно домой. К слову, случайный попутчик, который выпивал с беглецами, также обязан выплатить штраф.