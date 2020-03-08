В Уфе парень ограбил цветочный магазин в канун 8 марта

Молодой житель Уфы ограбил цветочный магазин. В пресс-службе МВД по Башкирии сообщили, что парень хотел поздравить с 8 марта знакомых девушек. Однако молодой человек попытался добыть подарки незаконным методом.

В правоохранительные органы города поступила информация о грабеже в одном из цветочных магазинов по улице Цюрупа. Сотрудника магазина сообщили, что молодой парень зашёл купить цветы, осмотрел товар, а после схватил двух плюшевых медведей. Воришка поспешил покинуть магазин, но далеко убежать не успел.

Сотрудники полиции быстро вышли на след преступника. Им оказался 18-летний учащийся местного колледжа. Парень хотел поздравить знакомых девушек с праздником, однако подарки с криминальной историей изъяли, а по факту ограбления возбуждено уголовное дело.