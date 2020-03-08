В Уфе инвалида на коляске везли по проезжей части

Шокирующее видео появилось на просторах социальных сетей. На записи видно, как мужчина везёт инвалида-колясочника прямо по проезжей части. Такой опасный способ передвижения возмутил пользователей рунета.

7 марта по улице Бакалинской мужчина вёз инвалида на коляске по проезжей части, предназначенной для встречного движения. По словам автора видео, передвигаться по тротуарам на той улице невозможно. Пешеходная дорожка завалена неубранным снегом.

Комментаторы возмутились такой вынужденной мере, снова отметив неудовлетворительную работу коммунальных служб. Однако некоторые пользователи сети отметили, что и летом передвигаться на коляске по тротуарам невозможно. Пешеходные дорожки во многих частях города разбиты, поломаны или все в ямах.

Мы и летом так ходим. Большинство тротуаров в удручающем состоянии. комментатор