В Башкирии 80-летняя пенсионерка делает работу за коммунальщиков

В социальных сетях разлетелась видеозапись с пенсионеркой из Башкирии. 80-летняя женщина ломает лед на тротуаре свой тростью, пытаясь сделать дорогу менее опасной. Комментаторы восхитились добрым поступком пенсионерки.

Видеозапись сняли жители города Туймазы в одном из дворов. Очевидцы сообщают, что каждое утро вместо коммунальных служб со снегом и льдом борется их 80-летняя соседка. А ту часть дороги, что уже успела оттаять, женщина убирает и очищает веником.

Жильцы дома благодарят пожилую женщину за её труд. Многие комментаторы восхитились поступком пенсионерки и осудили работу коммунальных служб. Пользователи считают, что, если бы коммуанльщики лучше справлялись со своей прямой обязанностью, старикам бы не приходилось подвергать опасности своё здоровье.