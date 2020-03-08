В Башкирии иностранец торговал контрафактными сигаретами

В Уфе судебные приставы закрыли одну из табачных лавок города. В небольшом магазине продавали контрафактные сигареты. Сообщается, что на товаре не было специальных маркировок и акцизных марок.

Табачная лавка находилась в Калининском районе столицы. Пресс-служба ФССП по Башкирии сообщает, что владельцем магазина является уроженец Германии. Ведомство сообщило о мерах наказания, которые выдвинули предпринимателю.

Владельца обязали выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей. Сам товар, насчитывающий 162 пачки, был изъят. Росимущество займётся уничтожением контрафактных сигарет.