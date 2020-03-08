В Башкирии из-за коронавируса создадут антикризисный штаб

В республике создадут антикризисный штаб из-за ситуации с коронавирусом. И связано это не с появлением заболевших – таковых в Башкирии не зафиксировано. Все дело в экономике, которую нужно страховать от рисков.
Об этом шла речь на неделе в правительстве региона. Надеяться на прекращение распространения вируса COVID-19 к лету не стоит, такой сценарий маловероятен. Все же это нетипичная сезонная инфекция. Такова позиция Всемирной организации здравоохранения. Между тем Роспотребнадзор по-прежнему призывает отказаться от поездок за рубеж, настаивая, что сейчас не лучшее время для путешествий. Ситуация с ценами на маски, вроде бы, стабилизировалась, а вот экономику, как говорят эксперты, напротив, может начать штормить.
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Коронавирус уже давно сменил и свою прописку, и даже национальность. Все чаще новости о зараженных поступают не из Поднебесной, а из других стран. В России, например, уже 14 инфицированных, больше половины которых подхватили вирус в Италии. Случаев заболевания в Башкортостане нет, но в республике готовятся встретить напасть во всеоружии.
Проживание в этих гостиничных номерах бесплатно по системе «все включено», но вряд ли кто-то из отдыхающих предпочел бы оказаться в них. Комнаты с табличкой «Бокс» приготовлены для тех, кто будет под подозрением на коронавирус. Если специалисты установят, что человек, прилетевший из очаговой страны, контактировал с заболевшим, его отправят в этот обсерватор на карантин.
Профилакторий находится в непосредственной близости от уфимского аэропорта. При необходимости транспортировать граждан сюда будут на автобусах. В общей сложности обсерватор в случае карантина сможет принять 88 человек.
Жить в обсервации по регламенту придется 14 дней. Санаторий в селе Нижегородка выбрали по нескольким причинам. Это не только близость транспортного авиаузла, но и относительная отдаленность от жилых домов.
По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в Башкортостане взято на контроль по месту жительства 293 человека, вернувшихся из-за рубежа. Еще 19 находятся под наблюдением в больнице. Кстати, пробы больше не надо отправлять на исследование в другой регион. Сегодня сделать это можно и в Уфе, в Центре гигиены и эпидемиологии.
Часть из тех, кто находится под подозрением, размещена в специальных боксах Уфимской инфекционной клинической больницы. С начала мировой эпидемии сюда обратилось уже пятьдесят человек. К счастью, диагноз не подтвердился.
Бороться с вирусом уфимским медикам придется в непростых условиях. Здания больницы морально устарели, необходим новый корпус, который здесь может быть построен. Отчасти именно благодаря коронавирусу. Впрочем, инфекция может серьезно и далеко не лучшим образом повлиять и на экономику региона.
Наглядным примером действия нового вируса уже стала отмена Сочинского и Ялтинского экономических форумов. Под вопросом и самое масштабное мероприятие года – Всемирная Фольклориада, которая должна пройти в Уфе этим летом. В правительстве говорят, что уже сейчас нужно продумать необходимые антикризисные меры, чтобы не пришлось лечить экономику после эпидемии.