В Башкирии из-за коронавируса создадут антикризисный штаб

В республике создадут антикризисный штаб из-за ситуации с коронавирусом. И связано это не с появлением заболевших – таковых в Башкирии не зафиксировано. Все дело в экономике, которую нужно страховать от рисков.

Об этом шла речь на неделе в правительстве региона. Надеяться на прекращение распространения вируса COVID-19 к лету не стоит, такой сценарий маловероятен. Все же это нетипичная сезонная инфекция. Такова позиция Всемирной организации здравоохранения. Между тем Роспотребнадзор по-прежнему призывает отказаться от поездок за рубеж, настаивая, что сейчас не лучшее время для путешествий. Ситуация с ценами на маски, вроде бы, стабилизировалась, а вот экономику, как говорят эксперты, напротив, может начать штормить.

Коронавирус уже давно сменил и свою прописку, и даже национальность. Все чаще новости о зараженных поступают не из Поднебесной, а из других стран. В России, например, уже 14 инфицированных, больше половины которых подхватили вирус в Италии. Случаев заболевания в Башкортостане нет, но в республике готовятся встретить напасть во всеоружии.

Проживание в этих гостиничных номерах бесплатно по системе «все включено», но вряд ли кто-то из отдыхающих предпочел бы оказаться в них. Комнаты с табличкой «Бокс» приготовлены для тех, кто будет под подозрением на коронавирус. Если специалисты установят, что человек, прилетевший из очаговой страны, контактировал с заболевшим, его отправят в этот обсерватор на карантин.

Профилакторий находится в непосредственной близости от уфимского аэропорта. При необходимости транспортировать граждан сюда будут на автобусах. В общей сложности обсерватор в случае карантина сможет принять 88 человек.

Жить в обсервации по регламенту придется 14 дней. Санаторий в селе Нижегородка выбрали по нескольким причинам. Это не только близость транспортного авиаузла, но и относительная отдаленность от жилых домов.

Сотрудники 21-й больницы полностью сопровождают, обследуют их, смотрят. Мы предоставляем только помещения и питание. И всё. Римма Еникеева, директор профилактория

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в Башкортостане взято на контроль по месту жительства 293 человека, вернувшихся из-за рубежа. Еще 19 находятся под наблюдением в больнице. Кстати, пробы больше не надо отправлять на исследование в другой регион. Сегодня сделать это можно и в Уфе, в Центре гигиены и эпидемиологии.

Часть из тех, кто находится под подозрением, размещена в специальных боксах Уфимской инфекционной клинической больницы. С начала мировой эпидемии сюда обратилось уже пятьдесят человек. К счастью, диагноз не подтвердился.

Бороться с вирусом уфимским медикам придется в непростых условиях. Здания больницы морально устарели, необходим новый корпус, который здесь может быть построен. Отчасти именно благодаря коронавирусу. Впрочем, инфекция может серьезно и далеко не лучшим образом повлиять и на экономику региона.

Прогнозируем, что с недопоставкой комплектующих и товаров через некоторое время надо будет переходить на других поставщиков. Скорее всего, это будет чуть дороже, и в итоге Башкортостан может заметить эти негативные последствия в экономике. Андрей Назаров, первый заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан