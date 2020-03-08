Боец спецназа, сварщик и смелый фельдшер: истории сильных женщин из Башкирии

8 марта уже трансформировалось в праздник весны, любви и красоты, когда милых дам поздравляют с тем, что они «украшают мир собой». Но изначально этот день был символом борьбы женщин за свои права и свободы: право на образование, на публичную деятельность, на работу и на равно оплачиваемый труд. И уже нет профессий, которые женщинам неподвластны.
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Встретив Илину на улице, и не скажешь, что эта милая девушка с легкостью кидает через плечо спецназовцев. А ведь еще четыре года назад она поднимала не 80-килограммовых мужчин, а документы в банке. Но военная форма оказалась ближе офисного дресс-кода. Спортом Илина занималась со школы, а вот именно единоборствами никогда. От первой тренировки до победы на чемпионате по Приволжскому округу прошло всего две недели. А уже через пару месяцев сдала на кандидата в мастера спорта. В Росгвардию Илину привел супруг. Александр предложил пойти по контракту, а она не отказалась. Хотя признаётся: переживал.
О том, что надела военную форму, Илина ни разу не пожалела. 4 года службы закалили характер, говорит девушка. Да и супруг замечает: стала боевой.
Когда поднимается забрало сварочной маски, ожидаешь увидеть под ней брутального мужчину. Айсылу Садыкова ломает стереотипы. Вот уже три года она работает наравне с мужчинами. Девушке часто дают работу, где требуется ювелирная, тонкая работа. Это у неё получается особенно хорошо. В детстве девочки мечтают стать врачами, моделями и даже принцессами, а Айсылу мечтала стать сварщиком.
Послаблений на работе ей не делают. Айсылу трудится на оборонном предприятии. В соседнем цеху работает её супруг. Говорит, профессия для девушки странная, но мечта есть мечта.
Она немного потеряно и поначалу неуютно будет чувствовать себя в коридоре Конгресс-холла. Не привыкла к повышенному вниманию ни телекамер, ни власть имущих. Немного успокоится, уже оказавшись в кресле концертного зала. Но так и не поймёт, почему именно ей досталось место в первом ряду. Куда привычнее фельдшер Разида Абдеева чувствует себя, сидя в машине скорой помощи. Откуда она, не успев застегнуть куртку, выскочила, увидев массовое ДТП на Дёмском КПМ. Медик первой, пробиваясь через сугробы, бросилась на помощь пострадавшим. Не успокоилась, пока не обошла каждый автомобиль.
К счастью, в тот день обошлось без жертв. Уже после выхода сюжета на нашем телеканале Глава республики поставил Разиду Абдееву в пример, отметив: именно таким должен быть настоящий врач. Резеде Абдеевой присвоено звание заслуженного работника здравоохранения. Но ничего особенного она не сделала, считает женщина, и уж тем более героем себя не считает. Кстати, за рулем скорой в тот день был её супруг.
Работа, на которую она вновь отправляется. Со званием заслуженного работника здравоохранения для неё ничего не изменилось. Она всё также спешит к кому-то на помощь. Как и её коллеги, не обращая внимания, за окном метель или дождь, праздник или будни. Служба зовёт.