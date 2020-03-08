Боец спецназа, сварщик и смелый фельдшер: истории сильных женщин из Башкирии

8 марта уже трансформировалось в праздник весны, любви и красоты, когда милых дам поздравляют с тем, что они «украшают мир собой». Но изначально этот день был символом борьбы женщин за свои права и свободы: право на образование, на публичную деятельность, на работу и на равно оплачиваемый труд. И уже нет профессий, которые женщинам неподвластны.

Встретив Илину на улице, и не скажешь, что эта милая девушка с легкостью кидает через плечо спецназовцев. А ведь еще четыре года назад она поднимала не 80-килограммовых мужчин, а документы в банке. Но военная форма оказалась ближе офисного дресс-кода. Спортом Илина занималась со школы, а вот именно единоборствами никогда. От первой тренировки до победы на чемпионате по Приволжскому округу прошло всего две недели. А уже через пару месяцев сдала на кандидата в мастера спорта. В Росгвардию Илину привел супруг. Александр предложил пойти по контракту, а она не отказалась. Хотя признаётся: переживал.

Неловко, как у нее будет проходить становление с гражданской жизни на военную, потому что это совсем другая структура, другая организация, совсем другое измерение. Говорят же, что армия не для всех. И лица мужского пола не все могут служить в армии. Но тем не менее становление прошло нормально. Месяца два-три. Александр Петров, военнослужащий Уфимского отряда спецназа Росгвардии имени генерала М. Шаймуратова

На гражданке ни один мужчина не может сделать то, что делаем мы. Я не соглашаюсь с выражением, что девушкам не место в армии. Илина Петрова, военнослужащая Уфимского отряда спецназа Росгвардии имени генерала М. Шаймуратова

О том, что надела военную форму, Илина ни разу не пожалела. 4 года службы закалили характер, говорит девушка. Да и супруг замечает: стала боевой.

Илина проявляет не женский интерес. Её всё интересует мужское. Она недавно мне сказала: «Почему нас не учат кидать гранаты? Женщин именно военнослужащих». Александр Петров, военнослужащий Уфимского отряда спецназа Росгвардии имени генерала М. Шаймуратова

Когда поднимается забрало сварочной маски, ожидаешь увидеть под ней брутального мужчину. Айсылу Садыкова ломает стереотипы. Вот уже три года она работает наравне с мужчинами. Девушке часто дают работу, где требуется ювелирная, тонкая работа. Это у неё получается особенно хорошо. В детстве девочки мечтают стать врачами, моделями и даже принцессами, а Айсылу мечтала стать сварщиком.

В деревне, когда я была маленькая, у соседей был сварочный аппарат, а у нас нет. Я всегда просилась к ним в гости, лишь бы посмотреть. И не хотела от них уходить, говорила папе, что останусь жить здесь. А он смеялся. Айсылу Садыкова

Послаблений на работе ей не делают. Айсылу трудится на оборонном предприятии. В соседнем цеху работает её супруг. Говорит, профессия для девушки странная, но мечта есть мечта.

Она немного потеряно и поначалу неуютно будет чувствовать себя в коридоре Конгресс-холла. Не привыкла к повышенному вниманию ни телекамер, ни власть имущих. Немного успокоится, уже оказавшись в кресле концертного зала. Но так и не поймёт, почему именно ей досталось место в первом ряду. Куда привычнее фельдшер Разида Абдеева чувствует себя, сидя в машине скорой помощи. Откуда она, не успев застегнуть куртку, выскочила, увидев массовое ДТП на Дёмском КПМ. Медик первой, пробиваясь через сугробы, бросилась на помощь пострадавшим. Не успокоилась, пока не обошла каждый автомобиль.

К счастью, в тот день обошлось без жертв. Уже после выхода сюжета на нашем телеканале Глава республики поставил Разиду Абдееву в пример, отметив: именно таким должен быть настоящий врач. Резеде Абдеевой присвоено звание заслуженного работника здравоохранения. Но ничего особенного она не сделала, считает женщина, и уж тем более героем себя не считает. Кстати, за рулем скорой в тот день был её супруг.

Это обычный день. Это обычная ситуация, которая бывает у всех в скорой помощи. Поэтому здесь ничего героического, вообще ничего не было. Ну, просто так совпало, наверное, что высветилось. А так это обычная наша работа. Разида Абдеева, фельдшер Дёмской станции скорой помощи