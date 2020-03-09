В Уфе в ДТП пострадали два человека

Накануне в Уфе произошло серьезное ДТП. Столкнулись встречные автомобили Ford Kuga и Lifan Solano. Подробности произошедшего сообщили в региональной ГИБДД.
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Авария произошла на улице Карла Маркса. За рулем автомобиля марки "Форд" находилась 48-летняя уфимка, а второй автомашиной управлял 43-летний горожанин. По предварительным данным, женщина не пропустила встречный "Лифан".
Оба водителя получили травмы. Они обратились за медпомощью. Обстоятельства ДТП уточняются.
Фото: ГИБДД по Башкирии.