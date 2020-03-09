В Уфе в ДТП пострадали два человека

Накануне в Уфе произошло серьезное ДТП. Столкнулись встречные автомобили Ford Kuga и Lifan Solano. Подробности произошедшего сообщили в региональной ГИБДД.

Авария произошла на улице Карла Маркса. За рулем автомобиля марки "Форд" находилась 48-летняя уфимка, а второй автомашиной управлял 43-летний горожанин. По предварительным данным, женщина не пропустила встречный "Лифан".

Оба водителя получили травмы. Они обратились за медпомощью. Обстоятельства ДТП уточняются.

За сутки сотрудниками ГИБДД выявлено более 2700 нарушений ПДД, задержаны 73 нетрезвых водителя. пресс-служба ГИБДД по Башкирии