В Уфе девушка в одних трусах пыталась поймать такси

В Уфе девушка в одних только трусах пыталась поймать такси. Произошло это на улице Заки Валиди рано утром. Судя по кадрам, на девушке не было даже обуви.

На кадре также видно, что молодая горожанка выбежала на проезжую часть и активно пыталась поймать такси. Где она оставила одежду и смогла ли добраться туда, куда собиралась, неизвестно. Рядом с девушкой на остановке находились люди, но помочь никто не пытался.

В комментариях под постом люди выдвигают разные версии. Одни вспоминают историю с «Толиком» из Стерлитамака, другие винят алкоголь. Третьи высказывают догадки о проигранном споре.

Она просто проститутка, вот и все. Что значит спор проиграла? Порядочная девушка даже за миллион такое не сделает. Эдгар, пользователь Instagram

Может, это блогер, и снимался какой-то баттл? Аня, пользователь Instagram

И по-любому кто-то остановился. А если бы парень в плавках вышел ловить попутку, так в психушку бы загремел. Н – несправедливость. Евгений, пользователь Instagram

Праздник продолжается! Ильдар, пользователь Instagram