В Уфе девушка в одних трусах пыталась поймать такси

В Уфе девушка в одних только трусах пыталась поймать такси. Произошло это на улице Заки Валиди рано утром. Судя по кадрам, на девушке не было даже обуви.
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На кадре также видно, что молодая горожанка выбежала на проезжую часть и активно пыталась поймать такси. Где она оставила одежду и смогла ли добраться туда, куда собиралась, неизвестно. Рядом с девушкой на остановке находились люди, но помочь никто не пытался.
В комментариях под постом люди выдвигают разные версии. Одни вспоминают историю с «Толиком» из Стерлитамака, другие винят алкоголь. Третьи высказывают догадки о проигранном споре.
Фото, видео: Интернет