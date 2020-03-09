Житель Башкирии пропил деньги на подарок и решился на ограбление

В Башкирии мужчина пришел в цветочный магазин, чтобы купить букет своей жене. Однако в этот момент в цветочном бутике находился грабитель. Мужчина смог остановить преступника.

Инцидент произошел утром 8 марта в Туймазах. По информации МВД Туймазинского района, в цветочный магазин ворвался мужчина с предметом, очень похожим на пистолет. Угрожая им, злоумышленник начал требовать деньги у сотрудниц и даже схватил одну из них за волосы.

Но в этот момент за букетом для жены в магазин зашел 56-летний житель города. Не мешкая, покупатель набросился на преступника. После этого на место прибыла частная охрана и передала грабителя полиции.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что преступником оказался ранее судимый 43-летний житель Туймазов. Также во время показаний выяснилось, что на ограбление мужчина пошел, чтобы сделать подарок своей сожительнице, но денег у него на подарок не было, потому что за день до этого он потратил их на алкоголь.