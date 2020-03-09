В Уфе на борьбу с гололедицей за сутки высыпали 85 тонн соляной смеси

В Уфе продолжается борьба с гололедицей. За сутки в столице Башкирии на дороги высыпали 85 тонн песчано-соляной смеси. С начала сезона использовано 25 тысяч тонн материалов против льда на дорогах.

В мэрии Уфы сообщили, что из-за неблагоприятных условий в Уфе 9 марта работает 94 единицы техники и 552 дворника. Кроме того, 57 бригад заняты очисткой кровель. Особое внимание уделено очистке тротуаров, остановок, пешеходных переходов и уличных лестничных пролетов.

Также за сутки со второстепенных дорог города вывезено 13 829 кубометров снега. На данных дорогах и магистралях функционирует 202 единицы техники. В очистке задействованы 237 рабочих.