«Мозги у меня включены 24 на 7»: Элвин Грей жестко ответил народному артисту Татарстана

«Уфтанма» - любимая песня моего папы, которого давно уже нет с нами. Я слушал ее все свое детство, в том числе и в вашем исполнении. Когда пришло время, встретился с авторами, подписал договор, получил от авторов все разрешения, стал ее петь, как и предыдущие 20 исполнителей. Не думаю, что мне нужно было спрашивать разрешения у предыдущих исполнителей этого произведения… Если Вас это задело, извините. Если Вам по каким-то причинам не понравилось, что на своих концертах я пою песню "Холодный чай", тоже прошу прощения. Правда не пойму, за что.

Радик Юльякшин