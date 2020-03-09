«Мозги у меня включены 24 на 7»: Элвин Грей жестко ответил народному артисту Татарстана

Элвин Грей жестко ответил народному артисту Татарстана и Башкирии Салавату Фахретдинову в своем аккаунте в Instagram. Хотел отмолчаться, пишет Радик Юльякшин, но решил, что если пропустит это, то люди не поймут. Речь идет о недавнем пожелании Салавата Фахретдинова «включить мозги», относящемуся к Элвину Грею.
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Все началось с того, что Радик Юльякшин три года назад предложил Народному артисту поменяться сценами и проверить, кто соберет зал больше. Салават Фахретдинов воспринял этот поступок как грубость и неуважение и недавно посоветовал Элвину Грею «включить мозги». Сегодня Радик решил ответить в соцсети, потому что, по словам музыканта, «сам мэтр не идет на контакт».
Молодой музыкант написал, что на фразу «По-татарски так петь нельзя» намекнул коллеге, что можно или нельзя в данном случае решают люди. Элвин Грей предположил, что может быть дело в песнях «Уфтанма» и «Чай». Но первая – любимая песня отца Радика.
Фото: Инстаграм Элвина Грея