В Уфе из-за пожара в 12-этажке эвакуировали 32 человека

В Уфе на улице Юрия Гагарина произошло возгорание в многоквартирном доме. Здание покинули 32 человека. Из них 20 смогли выбраться самостоятельно, сообщают в ГУ МЧС по РБ, остальных с верхних этажей вывели специалисты пожарной охраны.

На место тут же выехали сотрудники пожарно-спасательной части. К загоревшемуся дому подъехали также сотрудники полиции и медперсонал. На момент прибытия спецслужб выяснилось, что возгорание произошло в «двушке» на 8 этаже 12-этажного дома.

Пожар был потушен 5 единицами техники и 14 специалистами уже через несколько минут. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.