В Башкирии эксперт рассказал, стоит ли скупать доллары из-за обесценивания рубля

Не стоит поддаваться панике вокруг новостей о резком обвале цен на нефть и росте стоимости доллара. Такое мнение в интервью БСТ высказал финансовый аналитик Вадим Болтыров. Рынок нефти открыл торги понедельника рекордным падением с 1991 года – марка «Брент» подешевела на 30 процентов.

Несмотря на выходной, Банк России принял решение приостановить на 30 дней покупку валюты на внутреннем рынке в рамках реализации бюджетного правила. Регулятор объяснил решение стремлением повысить предсказуемость действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков. Курс рубля в понедельник упал до минимумов 2016 года: доллар торгуется по 72,04 рубля, евро – по 82,1 рубля.

Ситуация на рынке нефти стала следствием того, что Россия отказалась присоединиться к дополнительному сокращению нефтедобычи, на котором настаивала Саудовская Аравия и ее ближневосточные партнеры. Саудиты предлагали убрать с рынка полтора миллиона баррелей в день, но Москва напомнила, что Эр-Рияду нужно 80 долларов за баррель, чтобы иметь сбалансированный бюджет, тогда как российскому – 42,4 доллара.

Вадим Болтыров, финансовый аналитик