В Башкирии эксперт рассказал, стоит ли скупать доллары из-за обесценивания рубля

Не стоит поддаваться панике вокруг новостей о резком обвале цен на нефть и росте стоимости доллара. Такое мнение в интервью БСТ высказал финансовый аналитик Вадим Болтыров. Рынок нефти открыл торги понедельника рекордным падением с 1991 года – марка «Брент» подешевела на 30 процентов.
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Несмотря на выходной, Банк России принял решение приостановить на 30 дней покупку валюты на внутреннем рынке в рамках реализации бюджетного правила. Регулятор объяснил решение стремлением повысить предсказуемость действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков. Курс рубля в понедельник упал до минимумов 2016 года: доллар торгуется по 72,04 рубля, евро – по 82,1 рубля.
Ситуация на рынке нефти стала следствием того, что Россия отказалась присоединиться к дополнительному сокращению нефтедобычи, на котором настаивала Саудовская Аравия и ее ближневосточные партнеры. Саудиты предлагали убрать с рынка полтора миллиона баррелей в день, но Москва напомнила, что Эр-Рияду нужно 80 долларов за баррель, чтобы иметь сбалансированный бюджет, тогда как российскому – 42,4 доллара.
Вадим Болтыров, финансовый аналитик
Снижение нефти ниже 40 долларов, конечно же, невыгодно никакой из стран-участниц ОПЕК+ и, скорее всего, носит краткосрочный характер. В бюджете России цены на нефть при планировании бюджета закладывали в районе 42 долларов за баррель. На текущий момент будут использоваться резервные фонды. Гражданам я не рекомендую поддаваться панике, потому что при таких резких эмоциональных скачках есть высокая вероятность того, что мы увидим в ближайшем будущем коррекцию. И уж точно не стоит идти в обменные пункты и покупать доллары в надежде защититься от обесценивания рубля.