«Ходите аккуратно, никаких каблуков!»: на Уфу обрушился ледяной дождь

Выходить из дома опасно для здоровья: на Уфу обрушился ледяной дождь, который к утру превращает дороги в настоящий каток. Уже есть десятки жертв весенней гололедицы. На борьбу с непогодой вышли сотни коммунальщиков.

Сегодня жителям Уфы с самого утра погода преподнесла сюрприз. Приятным его не назовешь. Ночью выпали осадки и под утро все подморозило. Так столица республики превратилась в самый большой открытый каток.

Тротуары Уфы сегодня подходили больше для соревнований по бобслею, а не для пеших прогулок, говорят сами горожане. Аккуратно, небольшими шагами люди шли, опираясь друг на друга, либо на стены домов, чтобы остаться целыми. В травмпунктах сегодня наблюдался небывалый ажиотаж.

И ушибы, и переломы есть. Ходите аккуратно, зимняя обувь, никаких каблуков. Внимательно, не торопитесь, смотрите под ноги. Владислав Алымов, врач-травматолог городской клинической больницы №5

Гололедица сегодня застала немало людей врасплох. Уфимка Рима Акбулатова сегодня планировала пойти в гости, но, не успев выйти из подъезда, оступилась. Итог – ушиб головы и перелом руки. После осмотра в травмпункте, стало понятно, что ближайшие 2 недели она проведет на больничной койке. А вот история Альберта Рианова еще серьезнее. Последнее, что он помнит, как выходил из продуктового магазина, а далее уже всем известный сценарий: упал, очнулся, гипс. В себя уфимец пришел только в карете скорой помощи.

С самого утра коммунальные службы города перешли на усиленный режим работы. На линии до сих пор находятся свыше двухсот единиц техники и столько же сотрудников. Они обработали дороги противогололедным составом, а ближе к вечеру обещали очистить тротуары от ледяной корки.