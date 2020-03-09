Ильдар Абразаков отменил концерт во Франции из-за коронавируса

Ильдар Абразаков из-за коронавируса отменил концерт на юго-западе Франции. Народный артист Башкортостана должен был порадовать публику города Бордо 11 марта, но из-за распространения вируса концерт пришлось отменить. Ранее зарубежные СМИ написали свою версию переноса концерта, якобы артист заболел коронавирусом.

В свою очередь Ильдар Абдразаков дал опровержение. В своем аккаунте в «Инстаграме» артист написал: «Из-за ограничений на поездки, связанных с коронавирусом, я был вынужден отменить свой концерт в Бордо. Хотя я сам не болен, введенные ограничения не позволили мне и моему пианисту поехать в Бордо. Дата концерта будет объявлена позже. Мне очень жаль».