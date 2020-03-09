Ильдар Абразаков отменил концерт во Франции из-за коронавируса

Ильдар Абразаков из-за коронавируса отменил концерт на юго-западе Франции. Народный артист Башкортостана должен был порадовать публику города Бордо 11 марта, но из-за распространения вируса концерт пришлось отменить. Ранее зарубежные СМИ написали свою версию переноса концерта, якобы артист заболел коронавирусом.
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В свою очередь Ильдар Абдразаков дал опровержение. В своем аккаунте в «Инстаграме» артист написал: «Из-за ограничений на поездки, связанных с коронавирусом, я был вынужден отменить свой концерт в Бордо. Хотя я сам не болен, введенные ограничения не позволили мне и моему пианисту поехать в Бордо. Дата концерта будет объявлена позже. Мне очень жаль».
Тем временем в больницы республики поступили тест-системы для выявления коронавирусной инфекции COVID-19. Их разработали ученые из новосибирского института «Вектор». По словам главного врача Центра гигиены и эпидемиологии Башкортостана Анны Казак, в ходе исследований используется метод полимеразно-цепной реакции. Результаты анализа можно будет получить уже через 8 часов. Всего же республиканские специалисты исследовали около 400 материалов. Коронавирус в результате анализов выявлен не был.