В Башкирии в праздничный день сгорела женщина

В Башкирии за праздники произошло 4 крупных пожара. В Белорецке и Чишминском районе есть погибшие, в Стерлитамаке – пострадавший. В Уфе загорелась многоэтажка, 32 человека были вынуждены покинуть здание.
горячие новости
В Белорецке в праздник 8 марта сгорела женщина. Погибшей было 78 лет. Горел жилой дом и надворные постройки.
В Чишминском районе в пожаре погибли двое мужчин 1959 и 1984 года. Их тела были обнаружены сегодня ночью во время тушения одноэтажного бревенчатого дома. Причины и обстоятельства происшествия предстоит установить следственно-оперативной группе и дознавателю МЧС России. На месте работают специалисты.
В Стерлитамаке в пожаре пострадал мужчина 1962 года. На улице Худайбердина горел многоквартирный дом. Эвакуировано 34 человека, в том числе 7 детей. В Уфе тоже горела многоэтажка. В столице республики обошлось без жертв и пострадавших. Пожар сняли на видео. По словам очевидцев, спасатели около получаса боролись с огнём. 12-этажный дом до приезда МЧС самостоятельно покинули 20 жильцов, ещё 12 вывели спасатели, детей среди них нет.