В Башкирии в праздничный день сгорела женщина

В Башкирии за праздники произошло 4 крупных пожара. В Белорецке и Чишминском районе есть погибшие, в Стерлитамаке – пострадавший. В Уфе загорелась многоэтажка, 32 человека были вынуждены покинуть здание.

В Белорецке в праздник 8 марта сгорела женщина. Погибшей было 78 лет. Горел жилой дом и надворные постройки.

В Чишминском районе в пожаре погибли двое мужчин 1959 и 1984 года. Их тела были обнаружены сегодня ночью во время тушения одноэтажного бревенчатого дома. Причины и обстоятельства происшествия предстоит установить следственно-оперативной группе и дознавателю МЧС России. На месте работают специалисты.