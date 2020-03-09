В Уфе мама девочки с синдромом Дауна открыла театральную студию для особенных детей

Адаптировать особенных детей к обществу через актерское мастерство и гончарное дело. Сегодня в Уфе открылась студия театрального и декоративно-прикладного искусства. Опытные преподаватели будут заниматься не только с детьми, но и с их родителями.
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Двое детей, и всё, казалось, как в обычной семье. Но родился третий ребёнок – особенный, который заставил Земфиру Байбулдину посмотреть на жизнь по-другому. Уже позже, женщина поняла, что это не горе, а вызов со стороны Всевышнего.
Главное – не закрываться в себе, говорит Земфира, что часто бывает с родителями, у которых рождаются особенные дети. Нужно чаще выходить в общество и адаптировать своих чад к окружающему миру. Именно поэтому мать троих детей решила организовать в Уфе студию театрального и декоративно-прикладного искусства и назвала его в честь своей дочери «В гостях у Софии».
В трудную минуту ее поддержали близкие друзья. А теперь вместе с ними и дочкой Софией Земфира сама будет помогать семьям, где воспитываются особенные дети. Задача – социализировать не только ребенка, но и родителя.
Пока занятия в студии будут проводиться два раза в неделю. Помимо театрального искусства, профессионалы своего дела будут обучать детей гончарному ремеслу.
И сегодня же многие из них впервые в жизни взяли в руки глину. Кто знает, может среди этих ребят – будущие мастера гончарного дела. Ведь, как известно, у особенных детей и таланты особенные.