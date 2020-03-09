В Уфе мама девочки с синдромом Дауна открыла театральную студию для особенных детей

Адаптировать особенных детей к обществу через актерское мастерство и гончарное дело. Сегодня в Уфе открылась студия театрального и декоративно-прикладного искусства. Опытные преподаватели будут заниматься не только с детьми, но и с их родителями.

Двое детей, и всё, казалось, как в обычной семье. Но родился третий ребёнок – особенный, который заставил Земфиру Байбулдину посмотреть на жизнь по-другому. Уже позже, женщина поняла, что это не горе, а вызов со стороны Всевышнего.

Главное – не закрываться в себе, говорит Земфира, что часто бывает с родителями, у которых рождаются особенные дети. Нужно чаще выходить в общество и адаптировать своих чад к окружающему миру. Именно поэтому мать троих детей решила организовать в Уфе студию театрального и декоративно-прикладного искусства и назвала его в честь своей дочери «В гостях у Софии».

Побудила, наверное, своя дочь, которая появилась в нашей семье. У нее синдром Дауна. Первый год был, наверное, самым тяжелым. Потом я начала выходить. Меня поймут родители, которые воспитывают таких детей. Земфира Байбулдина, руководитель студии «В гостях у Софии»

В трудную минуту ее поддержали близкие друзья. А теперь вместе с ними и дочкой Софией Земфира сама будет помогать семьям, где воспитываются особенные дети. Задача – социализировать не только ребенка, но и родителя.

Нужно жить обычной жизнью, также выходить. Если можно образование дать, дать ребенку образование. Есть обучаемые, есть необучаемые. Но им все равно нужно в общество выходить. Лира Гилязова

Пока занятия в студии будут проводиться два раза в неделю. Помимо театрального искусства, профессионалы своего дела будут обучать детей гончарному ремеслу.

Это мелкая моторика, работа мозга, функциональность мозга. Там работает человек и, как сказать, развивается неосознанно. Бабкен Туманян, председатель гильдии керамистов и гончаров Республики Башкортостан