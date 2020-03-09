ХК «Салават Юлаев» ведёт в серии с «Авангардом» 3:2

«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» в пятом матче серии 1/4 финала Востока. Теперь уфимцы повели впереди со счетом 3:2. Первыми отличились омичи.

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Павел Дедунов открыл счет в меньшинстве. Равенство восстановил Петр Хохряков. Во втором отрезке «Авангард» вновь вырвался вперед, на что уфимцы ответили голом Ларсена. Спустя 4 минуты уже юлаевцы были впереди после гола Жаркова.

Затем в третьем отрезке «Салават» отличился еще трижды. Голы на свой счет записали Маннинен, Картаев и Хохряков, на что хозяева ответили лишь одним точным попаданием Сергея Шумакова. Итог матча – 6:3. Следующий матч состоится в Уфе 11 марта. Начало прямой трансляции на телеканале БСТ в 18:30.