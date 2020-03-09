Уфимский «Толпар» уступил в первом матче плей-офф

Молодежный хоккейный клуб «Толпар» уступил в первом матче плей-офф. Соперником победителей Востока стали магнитогорские «Стальные лисы». В стартовой встрече первыми отличились гости.
горячие новости
Максим Болсуновский открыл счет. Во втором отрезке «Лисы» укрепили преимущество в большинстве. В заключительном периоде уже «Толпар» получил возможность поиграть в неравных составах, однако, отличились гости в меньшинстве.
В итоге под занавес игры подопечные Михаила Васильева сумели отквитать лишь одну шайбу усилиями Данила Аймурзина. Результат встречи – 1:3. Следующая игра состоится завтра в 17:00. Вход во Дворец спорта свободный.