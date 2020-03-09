Уфимский «Толпар» уступил в первом матче плей-офф

В Башкирии проверяют дома с завышенными платежками за отопление

Максим Болсуновский открыл счет. Во втором отрезке «Лисы» укрепили преимущество в большинстве. В заключительном периоде уже «Толпар» получил возможность поиграть в неравных составах, однако, отличились гости в меньшинстве.