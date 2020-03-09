ВК «Урал» не смог пройти в плей-офф

Волейбольный клуб «Урал» не сумел зацепиться за плей-офф. Накануне команда Виктора Сидельникова уступила лидеру Суперлиги – новосибирскому «Локомотиву». Для гостей последняя игра регулярки ничего не решала, а уфимцы в случае победы могли попасть в плей-офф.

В решающей пятой партии «Урал» вел со счетом 13:11, но допустил ошибки и упустил победу. Итог – 17:19. 3:2 в пользу «Локомотива».