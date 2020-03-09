В Уфе прошел футбольный турнир среди женских любительских команд

В Уфе девушки сразились на футбольном поле. На стадионе «Нефтяник» прошел четвертый турнир среди любительских команд. Соревнования посвящены Международному женскому дню.
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И желающих отпраздновать 8 Марта на поле было достаточно. Участие по традиции приняли наши коллеги с телеканала БСТ, а также команды женского фан-сектора ФК «Уфа», прокуратуры республики, модели и сборная журналистов.
Победу в турнире одержали дебютантки турнира – представительницы УМПО. К сожалению, не обошлось без травм. Некоторым участницам понадобилась даже помощь врача.