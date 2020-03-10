Ансамбль Файзи Гаскарова завершил турне по Поволжью

Артисты народного ансамбля имени Файзи Гаскарова выступили в городах Поволжья. Турне было посвящено 80-летию коллектива. В программу «Танцы народом мира» вошли лучшие номера.

«Семь девушек», «Зарифа», «Три брата». Артисты выступили в семи городах, среди котороых Казань, Саранск, Пенза. Финишировали артисты выступлением в Самаре.

Гаскаровцы представили зрителям премьеру сезона – «Сказание о Руси». Это массовый танец, который имел успех в республике. Также артисты ансамбля давали мастер-классы начинающим танцорам по исполнению башкирских танцев.