В Башкирии поймали водителя-наркомана

По всей республике прошли рейды ГИБДД. В ходе одного из рейдов в городе Салават задержали водителя-нарушителя. Оказалось, мужчина состоял на учете у врача-психиатра с диагнозом «наркомания».

По законодательству РФ водить транспортное средство с данным диагнозом запрещено. К тому же нерадивый водитель не занимался лечением. Прокуратура города обратилась в суд.

Суд решил лишить права вождения нарушителя. Мужчину лишили прав, так как суд посчитал, что данное заболевание может подвергнуть риску и водителя, и пассажиров, и пешеходов. Надзорное ведомство контролирует исполнение приговора.