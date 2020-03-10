В Башкирии вахтовики не смогли вылететь из-за плохих погодных условий

Сегодня, 10 марта, прошло еженедельное совещание в Правительстве Башкирии. Тимур Мухаметьянов, председатель Гостранса республики, рассказал, с какими трудностями столкнулся транспорт из-за неблагоприятных погодных условий. Напомним, со вчерашнего дня дороги Башкирии скованы гололедом, а сегодня Уфу окутал плотный туман.

695 единиц техники усилено борются с гололедом на дорогах, снегом и водой. На дорогах федерального значения задействовано 133 единицы техники. Воздушный транспорт также столкнулся с трудностями.

Из-за плохой видимости и тумана были задержаны четыре рейса. Неблагоприятные погодные условия послужили причиной для отмены одного вахтового перелета. Председатель гостранса Башкирии отметил, что решение полностью контролировалось авиакомпаниями.