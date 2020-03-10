Радий Хабиров поручил сделать доступными путевки в санатории Башкирии

На еженедельном оперативном совещании в Правительстве Башкирии сегодня был поднят вопрос доступности  курортов Башкирии. Радий Хабиров отметил, что не каждый житель может позволить себе отдых в республике. Для решения этой проблемы была создана специальная рабочая группа. 

Радий Хабиров подписал указ о создании рабочей группы по развитию санаторно-курортных организаций. Представители этой группы должны вплотную заняться проблемами санаторного отдыха в республике. Не секрет, что многие жители Башкирии предпочитают заграничный отдых именно по причине дороговизны путевок. 

Мы проанализировали текущую ситуацию. Санатории республики – это мощнейший комплекс. Мы понимаем, что утрачиваем государственное управление этим потенциалом. Переходите в штатный режим. Это большая потребность. Многие хотят поехать, но дороговизна путевок не позволяет это делать. Те, кто не могут оплатить, должны ими пользоваться.

Радий Хабиров, Глава Башкирии