Глава Башкирии поручил оказать помощь семье травмированного вахтовика

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил оказать социальную и медицинскую помощь пострадавшему в Нефтюганске уроженцу села Бакалы Рамилю Инсафутдинову. Напомним, в середине февраля вахтовик упал с 8-метровой высоту и повредил конечности. В итоге, из-за сильных травм мужчине пришлось ампутировать руку.
На ситуацию семьи Инсафутдиновых на оперативном совещании обратил внимание глава региона Радий Хабиров. Он поручил Минздраву, Министерству семьи и администрации Бакалинскойго района помочь многодетной семье. Так, по мнению Радия Хабирова, сейчас важнейшая задача – перевезти Рамиля из Ханты-Мансийского округа в Уфу.
Отметим, что у Рамиля дома остались пять детей. Сейчас его жена с матерью находятся рядом с ним в больнице.