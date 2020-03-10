Глава Башкирии поручил оказать помощь семье травмированного вахтовика

«Мы разговаривали с Максимом Забелиным (министр здравоохранения Башкирии, - прим.ред). Надо его сюда забирать. У него была нетранспортабельность. Второе. Ленара Хакимовна (министр семьи, труда и социальной защиты населения, - прим. ред), там девочка маленькая, у нее ДЦП. Обратите внимание. Когда эта история закончится, окажите содействие. Трудоустройте его здесь, 5 детей, содержать надо».