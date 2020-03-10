Глава Башкирии поручил оказать помощь семье травмированного вахтовика

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил оказать социальную и медицинскую помощь пострадавшему в Нефтюганске уроженцу села Бакалы Рамилю Инсафутдинову. Напомним, в середине февраля вахтовик упал с 8-метровой высоту и повредил конечности. В итоге, из-за сильных травм мужчине пришлось ампутировать руку.

На ситуацию семьи Инсафутдиновых на оперативном совещании обратил внимание глава региона Радий Хабиров. Он поручил Минздраву, Министерству семьи и администрации Бакалинскойго района помочь многодетной семье. Так, по мнению Радия Хабирова, сейчас важнейшая задача – перевезти Рамиля из Ханты-Мансийского округа в Уфу.

«Мы разговаривали с Максимом Забелиным (министр здравоохранения Башкирии, - прим.ред). Надо его сюда забирать. У него была нетранспортабельность. Второе. Ленара Хакимовна (министр семьи, труда и социальной защиты населения, - прим. ред), там девочка маленькая, у нее ДЦП. Обратите внимание. Когда эта история закончится, окажите содействие. Трудоустройте его здесь, 5 детей, содержать надо».

Отметим, что у Рамиля дома остались пять детей. Сейчас его жена с матерью находятся рядом с ним в больнице.