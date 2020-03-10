Ученые рассказали о главных опасностях изменения климата в России

Климатические изменения в России могут привести к засухе и к таянию вечной мерзлоты. Эти явления могут отрицательно повлиять на экономическую ситуацию в стране. Об этом рассказали ученые из МГУ.

Ученый отметил, что таяние мерзлоты – это действительно проблема. На севере людей живет немного, но экономический эффект от таяния будет немаленьким. В случае массового таяния, ущерб российской экономике к 2050 году оценивается в 8,5 % от ВВП.