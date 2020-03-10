«Так я же все ноги переломаю»: житель Башкирии заставил пенсионеров идти по опасной дороге

Резонансное видео выложила жительница Башкирии в социальных сетях. Водитель не уступает двум пенсионерам дорогу, заставляя идти по опасной части пути. Пользователи сети отнеслись к видео неоднозначно, разделившись во мнениях.
На скандальном видео хорошо заметно, как двое пенсионеров с палками не могут пройти по ледяному тротуару. В целях безопасности пожилая пара решила пройти по проезжей части, однако наткнулась на машину, которая наглым образом не пускает пенсионеров пройти дальше, а водитель автомобиля указывает, чтобы старики прошли в другом месте. Автор видео возмущена таким отношением к пожилому поколению, отмечая, что от водителя к тому же пахнет алкоголем.
Мнения пользователей сети сильно разнятся. Некоторые считают, что девушка правильно сделала, заступившись за пожилую пару, так как по тротуарам из-за гололеда пройти действительно невозможно. А некоторые отметили, что водитель не может «сдавать назад», ведь неизвестно, сколько придётся ехать назад и есть риск упереться в дорогу.
Видео: Соцсети.