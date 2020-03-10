«Так я же все ноги переломаю»: житель Башкирии заставил пенсионеров идти по опасной дороге

Резонансное видео выложила жительница Башкирии в социальных сетях. Водитель не уступает двум пенсионерам дорогу, заставляя идти по опасной части пути. Пользователи сети отнеслись к видео неоднозначно, разделившись во мнениях.

На скандальном видео хорошо заметно, как двое пенсионеров с палками не могут пройти по ледяному тротуару. В целях безопасности пожилая пара решила пройти по проезжей части, однако наткнулась на машину, которая наглым образом не пускает пенсионеров пройти дальше, а водитель автомобиля указывает, чтобы старики прошли в другом месте. Автор видео возмущена таким отношением к пожилому поколению, отмечая, что от водителя к тому же пахнет алкоголем.  

Я там не могу пройти. У меня ноги-то переломаются.

пенсионер

Пьяные за рулем сидят, не могут стариков пропустить! Ужас какой! Вот номер! Посмотрите, как себя ведут люди. Старик не может шаг сделать.

автор видео

Мнения пользователей сети сильно разнятся. Некоторые считают, что девушка правильно сделала, заступившись за пожилую пару, так как по тротуарам из-за гололеда пройти действительно невозможно. А некоторые отметили, что водитель не может «сдавать назад», ведь неизвестно, сколько придётся ехать назад и есть риск упереться в дорогу.

Там же можно пройти, чё на водителя наезжать ноги есть шевели быстрей, нет решили опять хайпануть!

комментатор

Видео: Соцсети.