ФК «Уфа» сыграл вничью с «Зенитом»

Футбольный клуб «Уфа» набрал очки в матче с лидером Российской премьер-лиги. Команда Вадима Евсеева накануне в гостях встречалась с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Уфимцы грамотно сыграли в обороне и не позволили отличиться грозному нападению соперника.
В результате – 0:0. Башкирская команда набрала 26 очков. Это столько же, сколько «Уфа» заработала за все 30 туров предыдущего чемпионата.
Отметим что очередной "сухой" матч провел голкипер Александр Беленов. Это позволило ему войти в клуб Льва Яшина. Вратарей, которые сохранили свои ворота в неприкосновенности в 100 и более играх.