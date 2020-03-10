ФК «Уфа» сыграл вничью с «Зенитом»

Футбольный клуб «Уфа» набрал очки в матче с лидером Российской премьер-лиги. Команда Вадима Евсеева накануне в гостях встречалась с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Уфимцы грамотно сыграли в обороне и не позволили отличиться грозному нападению соперника.

В результате – 0:0. Башкирская команда набрала 26 очков. Это столько же, сколько «Уфа» заработала за все 30 туров предыдущего чемпионата.