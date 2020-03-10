Жительница Башкирии родила ребёнка в бане и оставила его там умирать

8 марта в районную больницу Татышлинского района обратилась местная жительница. 27-летняя женщина попросила спасти её новорожденного ребёнка, который уже был в бездыханном состоянии. История рождения и смерти малыша поразила врачей.

Следственный комитет начал расследование дела и выяснил, что женщина родила ребёнка 3 марта. Видимо, в этот момент роженица была одна, поэтому просто оставила новорожденного в предбаннике. Только через пять дней молодая мама вспомнила о своей малышке.

8 марта женщина принесла мертвую девочку в больницу с просьбой спасти ребёнка. Медики поспешили сообщить о произошедшем в полицию, которые изъяли с места происшествия улики: тазики и одежду девушки. Новоиспеченную мать положили в больницу, а тело её ребёнка направлено на судмедэкспертизу.