В Башкирии открылась школа, построенная к 100-летию республики

В Кармаскалиснком районе открылась новая школа. Учебное заведение было построено по программе «100 объектов к 100-летию республики». Раньше в единственной школе села Прибельский дети учились в две смены, а теперь все ученики смогут ходить на уроки по утрам.
Сами ученики уверены: эта школа лучшая из лучших. И ходить на уроки они готовы с удовольствием. Вот торжественно перерезана красная лента, а директор школы получила символический ключ и двери учебного заведения наконец-то распахнулись. В кабинетах начались первые уроки.
Шлифовать, строгать, сверлить. Кабинет технологии больше напоминает небольшой цех. Здесь несколько станков для работы с деревом и металлом. Кстати, многие школьники здесь занимаются художественной резьбой. И становятся призерами и победителями различных республиканских конкурсов и фестивалей.
Кстати, это не отдельное учебное заведение, а новый корпус Прибельской средней школы. И он был запроектирован с учетом доступной среды. Здесь широкие дверные проемы и нет порогов. Сделано это для удобства учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Их в школе, к слову, около 60. В кабинетах у доски даже предусмотрены специальные пандусы для колясочников. А чтобы было комфортно передвигаться, между этажами установлен специальный подъемник, который больше напоминает лифт.
Просторный актовый зал способен вместить более 200 зрителей. За сценой – закулисье настоящего театра. Есть две гримерные, где начинающие артисты будут готовиться к выступлению, а также костюмерная и кладовая для декораций
Появлением нового корпуса довольны и родители. Теперь для многих детей путь за знаниями будет занимать гораздо меньше времени.
Теперь все школьники села смогут учиться в первую смену. В этом году в республике запланировано открытие еще семи школ. Часть из них будут совмещены с детскими садами.
В селе Прибельский теперь по сути две школы. И расположены они в разных концах населенного пункта. Ученики же смогут ходить на занятия в тот корпус, который ближе к их дому.