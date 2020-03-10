В Башкирии открылась школа, построенная к 100-летию республики

В Кармаскалиснком районе открылась новая школа. Учебное заведение было построено по программе «100 объектов к 100-летию республики». Раньше в единственной школе села Прибельский дети учились в две смены, а теперь все ученики смогут ходить на уроки по утрам.

Сами ученики уверены: эта школа лучшая из лучших. И ходить на уроки они готовы с удовольствием. Вот торжественно перерезана красная лента, а директор школы получила символический ключ и двери учебного заведения наконец-то распахнулись. В кабинетах начались первые уроки.

Шлифовать, строгать, сверлить. Кабинет технологии больше напоминает небольшой цех. Здесь несколько станков для работы с деревом и металлом. Кстати, многие школьники здесь занимаются художественной резьбой. И становятся призерами и победителями различных республиканских конкурсов и фестивалей.

Фрезерный станок, токарный, сверлильный станок – они очень нужны. Они нужны каждому ребенку, который хочет заниматься резьбой по дереву. Арсен Газизуллин, учащийся 7-го класса школы с. Прибельский

В принципе вот этими тремя станками можно спокойно подготовить любого ученика к начальной профессиональной деятельности. Именно в токарной и слесарной обработке как металла, так и древесины. Вячеслав Пескарев, учитель технологии школы с. Прибельский

Кстати, это не отдельное учебное заведение, а новый корпус Прибельской средней школы. И он был запроектирован с учетом доступной среды. Здесь широкие дверные проемы и нет порогов. Сделано это для удобства учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Их в школе, к слову, около 60. В кабинетах у доски даже предусмотрены специальные пандусы для колясочников. А чтобы было комфортно передвигаться, между этажами установлен специальный подъемник, который больше напоминает лифт.

Просторный актовый зал способен вместить более 200 зрителей. За сценой – закулисье настоящего театра. Есть две гримерные, где начинающие артисты будут готовиться к выступлению, а также костюмерная и кладовая для декораций

Появлением нового корпуса довольны и родители. Теперь для многих детей путь за знаниями будет занимать гораздо меньше времени.

Все четыре года, которые у меня ребенок учиться в начальных классах, мы ездили скоро, далеко для нас было. Мы рады, что она большая. Мои дети, вот маленькая тоже пойдет сюда. Елена Каримова

Сегодня в школе обучается 720 детей. И вопрос со второй сменой у нас стоял очень остро. Потому что в разные годы во вторую смену у нас обучалось от 200 до 300 детей. Рита Хисматуллина, директор средней общеобразовательной школы с. Прибельский

Теперь все школьники села смогут учиться в первую смену. В этом году в республике запланировано открытие еще семи школ. Часть из них будут совмещены с детскими садами.

Если говорить о цифрах в республике, то сегодня, к сожалению, 8% детей обучается во вторую смену. Наиболее острая проблема стоит в Уфе, Стерлитамаке, Иглинском районе. Поэтому объекты, направленные на ликвидацию второй смены, будут строиться именно в этих муниципалитетах. Филюс Миназов, заместитель министра образования и науки Республики Башкортостан