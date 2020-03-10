В России из-за коронавируса начали запасаться едой

В России резко вырос спрос на продукты с длительными сроками хранения. К ним относятся мыло, предметы личной гигиены, бытовая химия. Эксперты говорят, что такие меры связаны с распространением коронавируса.

В интернет-магазинах резко выросли цены на консервы, бакалею, бытовую химию, туалетную бумагу, влажные салфетки. Однако не все эксперты связывают это со вспышкой эпидемии. Есть мнение, что рост спроса на продукты связан с выходными в феврале и марте.