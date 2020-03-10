В Башкирии собаки растерзали котенка на детской площадке

Житель Салавата запечатлел страшное событие. Стая диких собак растерзала котенка на детской площадке. Местные жители возмутились произошедшему, так как бездомные собаки создают много проблем жильцам соседних домов.

Четыре собаки напали на кота прямо на глазах прохожих. Пользователи сети отметили, что в лапах диких собак мог оказаться не только кот, но и ребенок. Местные жители всерьез беспокоятся о безопасности своих детей, так как в одном из домов по улице Строителей поселилась целая свора собак.

Очевидец отмечает, что в подвале обитает не меньше 20 собак. Комментаторы просят зоозащитников сделать что-нибудь с проблемой, а не только фотографировать животных. Женщина под постом отмечает, что если случится беда, то родители пострадавших детей не будут церемониться с бездомными животными.

Если случится беда, собак будут убивать родители пострадавших детей. Они уже на пределе. комментатор