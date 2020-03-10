«Я ничего не понял»: Радий Хабиров осудил доклад министра ЖКХ Башкирии

Сегодня, 10 марта, в правительстве Башкирии прошла еженедельная оперативка. Министр ЖКХ Башкирии Борис Беляев прочитал доклад о мероприятиях, привязанных к Году эстетики. Однако Радий Хабиров остался недоволен тем, что услышал.

Глава республики с самого начала попытался направить Бориса Беляева в нужное русло, задавая наводящие вопросы. Но по итогу Радий Хабиров не услышал того, что планировал. Министр ЖКХ даже не назвал дату первой санитарной пятницы, но всё же потом исправился и отметил, что мероприятие пройдет 18 марта в среду, чем снова удивил Главу республики.

Вы доклад как-то сформировали… не знаю, что коллеги поняли, я ничего не понял. У меня была цель поговорить о санитарных пятницах, как мы их называем. Вы всё в кучу смешали. Радий Хабиров, Глава Башкирии

Борис Беляев ответил, что «санитарная пятница» в среду состоится только потому, что сами муниципалитеты назначают удобную дату. В одном из районов в среду День чистоты, поэтому и было решено провести первые санитарные мероприятия с 18 по 20 числа. Радий Хабиров отметил, что уборку желательно проводить по пятницам, чтобы в конце каждой недели было удобно принимать отчет о проделанной работе.