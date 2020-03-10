В Уфе перекроют сразу несколько улиц

Стало известно, что на это неделе в Уфе будут перекрыты несколько улиц. Ограничение движения транспорта будет связано с ремонтными работами. Будет проводиться ремонт кабельно-воздушных линий электропередачи «Западная – Глумилино».

По сообщениям городской мэрии, ремонтные работы будут вестись на первой и второй цепях участка. Движение транспорта будет ограничено на пяти улицах.

По Уфимскому шоссе около дома №17А движение будет ограничено с 22:00 11 марта по 24:00 12 марта.

По улице Трамвайной около дома №1 с 23:00 12 марта по 05:00 13 марта.

По улице Шота Руставели около дома №15 с 23:00 14 марта по 05:00 15 марта.

По улице Комсомольской около дома №126 с 21:00 21 марта по 24:00 22 марта.