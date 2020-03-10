В Уфе вандалы снова разгромили «умные остановки»

Праздничные дни не прошли бесследно для остановок в одном из районов города. В Калининском районе зафиксировано сразу два случая разрушения «умных остановок». Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Первая остановка была разрушена в населенном пункте Максимовка. По улице Советской были разбиты стёкла на остановочном пункте. Та же участь ждала остановку по улице Первомайской, на которую, судя по повреждениям, наехала машина.

Остановочный пункт на улице Первомайской был и вовсе демонтирован, по сообщениям администрации города. По всему городу «умные остановки» начинают свою работу, однако уже несколько раз попадают под руку вандалам. В Калининском районе установлено 36 таких «умных» объектов.