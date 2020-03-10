В Уфе машину разрисовали разноцветным баллончиком

Видимо, у мужчины появился новый член семьи. Об этом говорят надписи на машине: «Штурмом роддом!», «Мчусь за супругой и дочей» и «Любимая, спасибо за дочь!». Такой автомобиль трудно не заметить на дороге, так как краска очень яркая и бросается в глаза.