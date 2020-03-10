Директор «БашРТС» Илья Гордеев покинул свой пост

Руководитель «БашРТС» уволился. На его место назначен Тимофей Дубровский. Он занимал должность директора по стратегии и энергорынкам в той же компании.

О том, что Илью Гордеева сняли с поста, написали СМИ. Напомним, ранее общественники просили разобраться с завышенными начислениями по платёжкам. Возмущённые уфимцы собирались на митинги.

Позже был опубликован список домов, жителям которых вернут переплату. По словам представителя «БашРТС», отставка руководителя Башкирской генерирующей компании прошла в плановом порядке.