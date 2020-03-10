В Башкирии в 2020 году отремонтируют 113 км дорог

В Башкортостане в текущем году отремонтируют 113 километров дорог. На эти цели выделят почти миллиард рублей. Программа была одобрено сегодня на президиуме Правительства.
В рамках проекта «Родная улица» ремонту подлежат преимущественно дороги в сельской местности с интенсивностью более 600 автомобилей в сутки, либо населением свыше 1000 человек. Работы будут проводиться комплексно и включать также обустройство тротуаров и газонов.
Одобрили на президиуме и постановление, касаемо капремонта водонапорных башен. В республике свыше половины, или 1134 сооружения в системе водоснабжения нуждаются в обновлении. Основные средства на эти цели выделяет республиканский бюджет, однако не менее 10% должны добавлять и сами муниципалитеты.