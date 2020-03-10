В Башкирии в 2020 году отремонтируют 113 км дорог

В Башкортостане в текущем году отремонтируют 113 километров дорог. На эти цели выделят почти миллиард рублей. Программа была одобрено сегодня на президиуме Правительства.

В рамках проекта «Родная улица» ремонту подлежат преимущественно дороги в сельской местности с интенсивностью более 600 автомобилей в сутки, либо населением свыше 1000 человек. Работы будут проводиться комплексно и включать также обустройство тротуаров и газонов.

В программу включено более 360 деревень, проект программы будет актуализироваться. В течение обустройства дорог деревни будут включаться и исключаться из этого процесса. Тимур Мухаметьянов, председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству