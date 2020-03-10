В Башкирии пропала молодая девушка с необычной татуировкой

В полицию города Кумертау обратились обеспокоенные родные Дианы Валеевой. 17-летняя девушка вышла из дома и бесследно пропала. Поисками пропавшей девушки занимаются сотрудники МВД по Башкирии.

В социальных сетях родные девушки разместили ориентировку. Близкие Дианы просят всех неравнодушных помочь в поисках. Родные пропавшей отмечают, что у Дианы есть большая татуировка цветка на левой руке, что может стать опознавательным признаком.

Рост Дианы около 168-170 см, телосложение среднее, лицо овальной формы. Волосы девушки темные, прямые, губы тонкие, подбородок прямой, а глаза тоже темного цвета. Девушка выглядит чуть старше 17 лет.