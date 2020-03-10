Роспотребнадзор призвал не пользоваться общественным транспортом в час пик и не здороваться за руки

Пресс-служба Роспотребнадзора выпустила ещё одну памятку по профилактике распространения нового коронавируса. Симптомы заболевания новым вирусом схожи с обычным гриппом. Жителей России призывают внимательно отнестись к своему самочувствию и самочувствию близких.

Ведомство напомнило о семи пунктах, которые помогут ограничить распространение коронавируса. Стоит уменьшить поездки в общественном транспорте в час пик, отказаться от посещения зрелищных мероприятий с большим скоплением людей. Также стоит ограничить близкое взаимодействие с тем, у кого наблюдаются яркие признаки ОРВИ, обязательно мыть руки после улицы и контакта с людьми.

Роспотребнадзор советует также дезинфицировать гаджеты и поверхности, с которыми есть постоянный контакт. Следует пользоваться только индивидуальными предметами личной гигиены, а также не стоит здороваться с людьми рукопожатием или объятием. Медицинскую маску стоит носить в общественных местах и не забывать менять её каждые 2-3 часа.