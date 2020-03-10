«Этот вариант был бы возможен»: Путин рассказал об обнулении президентских сроков в России

Владимир Путин сегодня выступил в Госдуме. Ранее депутат Валентина Терешкова предложила внести поправки в новую Конституцию об обнулении возможного количества президентских сроков. Президент России высказал перед слугами народа свое мнение по этому поводу.

Владимир Путин подчеркнул, что сменяемость необходима в современном российском обществе. В своем Послании Федеральному Собранию в январе Путин впервые заговорил о том, что возможность переизбрания для руководителя страны должна быть ограничена: не более одного повторного переизбрания.

Предложение, которое высказала Валентина Терешкова, в принципе тоже понятно. Первое – исключить из Конституции количество сроков, на которое могут избираться первые лица страны. Формально можно было бы отменить ограничение, у других стран такая практика существует. Кстати говоря, за океаном, в штатах, поправка в ограничении сроков появилась в 1947 году. А ратифицировали ее в 1951 году. Стабильность должна находиться в приоритете. Но! Когда все сферы становятся зрелыми, то государство становится мощным и трудно уязвимым извне. На первый план выходит сменяемость власти. Общество должно иметь гарантии, что регулярная смена власти обеспечена. Поэтому считаю нецелесообразным это предложение.

Владимир Путин

Отдельно остановился глава государства и на том, стоит ли давать возможность бывшим президентам вновь возвращаться в кресло главы государства. Здесь его позиция была следующей: все возможно, если Конституционный Суд сочтет законной такую поправку.

Что касается бывших президентов, которые смогут участвовать в выборах. В принципе, этот вариант был бы возможен. Но при одном условии: если Конституционный суд даст заключение, что такая поправка не противоречит основному Закону. Обращаюсь к гражданам. Как вы проголосуете 22 апреля – так и будет.  

Владимир Путин

Напомним, голосование за поправки в Конституцию России пройдет по всей России 22 апреля. Этот день в России объявлен выходным.