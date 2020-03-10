«Этот вариант был бы возможен»: Путин рассказал об обнулении президентских сроков в России

Владимир Путин сегодня выступил в Госдуме. Ранее
депутат Валентина Терешкова предложила внести поправки в новую Конституцию об
обнулении возможного количества президентских сроков. Президент России высказал
перед слугами народа свое мнение по этому поводу.
Владимир Путин подчеркнул, что сменяемость
необходима в современном российском обществе. В своем Послании Федеральному
Собранию в январе Путин впервые заговорил о том, что возможность переизбрания
для руководителя страны должна быть ограничена: не более одного повторного
переизбрания.
Предложение, которое высказала Валентина Терешкова,
в принципе тоже понятно. Первое – исключить из Конституции количество сроков,
на которое могут избираться первые лица страны. Формально можно было бы
отменить ограничение, у других стран такая практика существует. Кстати говоря,
за океаном, в штатах, поправка в ограничении сроков появилась в 1947 году. А
ратифицировали ее в 1951 году. Стабильность должна находиться в приоритете. Но!
Когда все сферы становятся зрелыми, то государство становится мощным и трудно
уязвимым извне. На первый план выходит сменяемость власти. Общество должно
иметь гарантии, что регулярная смена власти обеспечена. Поэтому считаю нецелесообразным
это предложение.
Владимир Путин
Отдельно остановился глава государства и на том,
стоит ли давать возможность бывшим президентам вновь возвращаться в кресло
главы государства. Здесь его позиция была следующей: все возможно, если
Конституционный Суд сочтет законной такую поправку.
Что касается бывших президентов, которые смогут
участвовать в выборах. В принципе, этот вариант был бы возможен. Но при одном
условии: если Конституционный суд даст заключение, что такая поправка не
противоречит основному Закону. Обращаюсь к гражданам. Как вы проголосуете 22
апреля – так и будет.
Владимир Путин
Напомним, голосование за поправки в Конституцию
России пройдет по всей России 22 апреля. Этот день в России объявлен выходным.