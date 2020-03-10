«Этот вариант был бы возможен»: Путин рассказал об обнулении президентских сроков в России

Предложение, которое высказала Валентина Терешкова, в принципе тоже понятно. Первое – исключить из Конституции количество сроков, на которое могут избираться первые лица страны. Формально можно было бы отменить ограничение, у других стран такая практика существует. Кстати говоря, за океаном, в штатах, поправка в ограничении сроков появилась в 1947 году. А ратифицировали ее в 1951 году. Стабильность должна находиться в приоритете. Но! Когда все сферы становятся зрелыми, то государство становится мощным и трудно уязвимым извне. На первый план выходит сменяемость власти. Общество должно иметь гарантии, что регулярная смена власти обеспечена. Поэтому считаю нецелесообразным это предложение.

Владимир Путин