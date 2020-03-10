В Уфе подросток отравился алкоголем у школы

В городскую больницу № 17 доставили школьника с острым алкогольным отравлением. Событие произошло 6 марта в микрорайоне Инорс. Издание UfacityNews.ru сообщает, что подростку всего лишь 15 лет.

Скорая помощь забрала подростка с отравлением с территории лицея. Хотя сам мальчик учится в соседней школе. Известно, что в мае прошлого года подростка поставили на учёт в отделе по делам несовершеннолетних.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Напомним, что подростков с отравлением часто забирают в больницу именно в микрорайоне Инорс. Только на прошлой неделе 13-летнего подростка нашли во дворе дома с отравлением неизвестным веществом.