Жительница Башкирии украла телефон у пьяного товарища ради шантажа

В правоохранительные органы обратился мужчина с заявлением о краже. Уфимец пожаловался, что у него украли телефон стоимостью 20 тысяч рублей. Пресс-служба МВД по РБ сообщает, что грабителя нашли хитрым способом.

Оказалось, что мужчина познакомился с 47-летней жительницей Иглинского района и мужчиной. Новые товарищи показались потерпевшему приятными, и встречу было решено отметить алкоголем. Новые знакомые выпивали в подъезде, пока мужчина не отключился, именно в этот момент женщины вытащил из его кармана телефон.

У грабительницы был хитрый план — не продать телефон, а вернуть его владельцу, но за вознаграждение. Но когда женщина ответила на звонок потерпевшего, оказалось, что говорят с ней сотрудники полиции. По факту ограбления было возбуждено уголовное дело, а женщина взята под стражу.